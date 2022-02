Civica Raggi | De Santis | senza personale Roma rischia di perdere fondi Pnrr

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 febbraio 2022)– “E’ in arrivo una pioggia di soldi per la Capitale, quasi 1,2 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.proverà ad aggiudicarseli partecipando ai bandi delgià in campo: per alcuni dei quali si corre già contro il tempo, essendo in chiusura.” “Oggi Gualtieri mette le mani avanti e dichiara quali siano i problemi perungere questi obiettivi: manca la forza lavoro per mettere a terra i progetti, non c’è ilnegli uffici che legge, istruisce e lavora le pratiche.” “Lo ripeto da anni e avevo ragione a battere su questo tasto. Proprio per questo, come ex assessore aldella passata amministrazione, ho bandito gli ultimi concorsi perCapitale: sono tutti conclusi, il sindaco e la sua squadra ...