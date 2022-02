Cies, ultimi 10 anni: M. Utd il club col maggior saldo negativo. In Italia prima la Juve (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Cies, l'Osservatorio internazionale sul calcio, ha stilato una graduatoria, in base agli investimenti fatti nelle ultime 10 stagioni (differenza tra ricavi e spese, ndr), considerando i 5 top ... Leggi su globalist (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il, l'Osservatorio internazionale sul calcio, ha stilato una graduatoria, in base agli investimenti fatti nelle ultime 10 stagioni (differenza tra ricavi e spese, ndr), considerando i 5 top ...

Advertising

CorSport : #Cies: 'Le 15 squadre che hanno investito di più negli ultimi 10 anni' - sportli26181512 : Top 10 delle squadre che hanno speso di più sul mercato dal 2012: ci sono anche la Juventus e il Milan: Il CIES ha… - LucaNardo97 : RT @CalcioFinanza: I club che hanno speso di più negli ultimi 10 anni secondo il Cies: domina il Manchester United, Juventus e Milan in top… - pccpla : RT @CalcioFinanza: I club che hanno speso di più negli ultimi 10 anni secondo il Cies: domina il Manchester United, Juventus e Milan in top… - trolldepresso : RT @CalcioFinanza: I club che hanno speso di più negli ultimi 10 anni secondo il Cies: domina il Manchester United, Juventus e Milan in top… -