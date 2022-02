Ciclismo, Gianni Savio: “Bernal persona forte, può tornare già per Giro o Tour” (Di lunedì 7 febbraio 2022) In un’intervista per VeloNews, il team director della Drone Hopper – Androni Gianni Savio si è detto estremamente fiducioso riguardo il ritorno alle corse del colombiano Egan Bernal, protagonista due settimane fa di un brutto incidente in allenamento che aveva messo seriamente a rischio la salute del vincitore dell’ultimo Giro d’Italia. “Aver lasciato l’ospedale è già un ottimo segno. I suoi infortuni sono brutti ma lui è un atleta fortissimo e un atleta anche migliore – ha commentato Savio, che per primo ha creduto in Bernal, lanciandolo giovanissimo sul panorama internazionale – sono convinto, conoscendo la sua forza mentale e dandogli il tempo di cui ha bisogno, che può tornare a essere protagonista al Giro d’Italia o al Tour de ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) In un’intervista per VeloNews, il team director della Drone Hopper – Andronisi è detto estremamente fiducioso riguardo il ritorno alle corse del colombiano Egan, protagonista due settimane fa di un brutto incidente in allenamento che aveva messo seriamente a rischio la salute del vincitore dell’ultimod’Italia. “Aver lasciato l’ospedale è già un ottimo segno. I suoi infortuni sono brutti ma lui è un atleta fortissimo e un atleta anche migliore – ha commentato, che per primo ha creduto in, lanciandolo giovanissimo sul panorama internazionale – sono convinto, conoscendo la sua forza mentale e dandogli il tempo di cui ha bisogno, che puòa essere protagonista ald’Italia o alde ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Gianni Moscon, niente Algarve: slitta il debutto dopo la bronchite 'Ma Gianni - spiega alla Gazzetta il d.s. Giuseppe Martinelli - ha perso dei giorni di allenamento a gennaio, poco più di una settimana, per quello che poteva sembrare Covid ma poi si è rivelata una ...

I novant'anni del costruttore di bici che mise in sella anche Papa Wojtyla Campioni come Eddy Merckx, Gianni Motta, Giuseppe Saronni e centinaia di assi del ciclismo. Geniale innovatore, viene definito il Benvenuto Cellino delle due ruote. La definizione fu coniata da ...

Moscon, niente Algarve: slitta il debutto dopo la bronchite La Gazzetta dello Sport Ciclismo: Gianni Moscon ha la bronchite, slitta il debutto con l’Astana Giuseppe Martinelli, direttore sportivo del team Astana Qazaqstan ha rivelato ai microfoni della Gazzetta dello Sport che il neo acquisto Gianni Moscon sarà costretto a posticipare il suo debutto ...

REC race conclusa: Calcagni ha vinto anche la Liegi Bastogne Liegi Evento sposato fin da subito e patrocinato dalla Federazione Ciclistica Italia e dal Comitato Provinciale di Brescia, nella figura del Presidente Provinciale Gianni Pozzani. La mission iniziale era ...

