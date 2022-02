Ciclismo: Gianni Moscon ha la bronchite, slitta il debutto con l’Astana (Di lunedì 7 febbraio 2022) Giuseppe Martinelli, direttore sportivo del team Astana Qazaqstan ha rivelato ai microfoni della Gazzetta dello Sport che il neo acquisto Gianni Moscon sarà costretto a posticipare il suo debutto stagionale a causa di una bronchite che gli ha già fatto perdere oltre una settimana di allenamenti. La prima corsa del trentino con la maglia del team kazako sarebbe dovuta essere la Volta ao Algarve, in programma dal 16 al 20 febbraio. Oltre alla corsa portoghese Moscon salterà con ogni probabilità anche la prima della corse di un giorno del nord dell ‘Europa, la Omloop Het Nieuwsblad, vera apertura della ricca stagione ciclistica in Belgio. Ciclismo, Egan Bernal: “Grato di essere vivo, mi sento come se fossi rinato” Il debutto stagionale potrebbe quindi ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Giuseppe Martinelli, direttore sportivo del team Astana Qazaqstan ha rivelato ai microfoni della Gazzetta dello Sport che il neo acquistosarà costretto a posticipare il suostagionale a causa di unache gli ha già fatto perdere oltre una settimana di allenamenti. La prima corsa del trentino con la maglia del team kazako sarebbe dovuta essere la Volta ao Algarve, in programma dal 16 al 20 febbraio. Oltre alla corsa portoghesesalterà con ogni probabilità anche la prima della corse di un giorno del nord dell ‘Europa, la Omloop Het Nieuwsblad, vera apertura della ricca stagione ciclistica in Belgio., Egan Bernal: “Grato di essere vivo, mi sento come se fossi rinato” Ilstagionale potrebbe quindi ...

