Ciclismo | Alberto Bettiol | “Contento del mio stato di salute | tre mesi fa ero in ospedale”

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il 2021 era terminato nel peggiore dei modi: dopo la delusione olimpica i problemi fisici avevano bloccato, fermo praticamente da agosto fino a fine stagione. La nuova annata è partita nel migliore dei modi per il corridore della EF Education-EasyPost che punta in alto nel 2022. Per l’azzurro tra il Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise e l’Etoile de Bessèges – Tour du Gard una serie pazzesca di risultati: mai fuori dalla top-10, secondo in classifica generale nella breve corsa a tappe transalpina ad un soffio dal vincitore Benjamin Thomas. Le sue parole a DirectVelo: “Sono giàdel miodi, considerando che trefa ero in. Il mio primo obiettivo era lae i risultati venivano dopo. Ho ...