“Ci siamo voluti un gran bene”. Lutto per Costantino della Gherardesca, ad annunciarlo è proprio il conduttore (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lutto per Costantino della Gherardesca. Il famoso conduttore di Pechino Express ha perso la mamma. A farlo sapere è proprio lui, attraverso un lungo e toccante post pubblicato sui suoi profili social. “Mia madre era la persona a cui ho voluto più bene ed anche quella che mi ha voluto più bene. Era la persona che mi ha cresciuto, insieme a mia sorella. Era la persona che con me é stata generosa (ma non solo, lo era con tutti i suoi amici e parenti)”. “E che mi ha insegnato ad essere generoso senza pretendere di avere qualcosa indietro, se non la gioia dì rendere le persone felici- Era più simpatica e solare dì me – ha aggiunto -. Non a caso aveva moltissimi amici che la amavano e contavano sul suo sorriso, la sua forza e la sua contagiosa gioia di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022)per. Il famosodi Pechino Express ha perso la mamma. A farlo sapere èlui, attraverso un lungo e toccante post pubblicato sui suoi profili social. “Mia madre era la persona a cui ho voluto piùed anche quella che mi ha voluto più. Era la persona che mi ha cresciuto, insieme a mia sorella. Era la persona che con me é stata generosa (ma non solo, lo era con tutti i suoi amici e parenti)”. “E che mi ha insegnato ad essere generoso senza pretendere di avere qualcosa indietro, se non la gioia dì rendere le persone felici- Era più simpatica e solare dì me – ha aggiunto -. Non a caso aveva moltissimi amici che la amavano e contavano sul suo sorriso, la sua forza e la sua contagiosa gioia di ...

Advertising

SasMo74 : RT @AntonioBorrini: Dopo l'ennesima riunione, ci saremmo voluti concedere il nostro aperitivo, ma noi non possiamo. Siamo pericolosi perché… - Bluerose6898 : RT @AntonioBorrini: Dopo l'ennesima riunione, ci saremmo voluti concedere il nostro aperitivo, ma noi non possiamo. Siamo pericolosi perché… - mm1064 : RT @AntonioBorrini: Dopo l'ennesima riunione, ci saremmo voluti concedere il nostro aperitivo, ma noi non possiamo. Siamo pericolosi perché… - Alesavioz : @AStramezzi Ci sono voluti 2 anni di vigile attesa ma alla fine ci siamo arrivati. - mauromister : RT @AntonioBorrini: Dopo l'ennesima riunione, ci saremmo voluti concedere il nostro aperitivo, ma noi non possiamo. Siamo pericolosi perché… -