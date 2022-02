“Ci siamo voluti tanto bene”: lo struggente post di Costantino Della Gherardesca dopo il grande lutto (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Mia madre era la persona a cui ho voluto più bene ed anche quella che mi ha voluto più bene”. Sono le parole scritte da Costantino Della Gherardesca in un post pubblicato sui social, dove il celebre conduttore ha annunciato la morte Della sua amatissima mamma. Un messaggio, quello di Della Gherardesca, davvero struggente, dove emerge tutto il dolore provato per questa grave perdita. “Era la persona che mi ha cresciuto, insieme a mia sorella – scrive il conduttore su Instagram, dove ha un importante seguito – Mi ha insegnato ad essere generoso senza pretendere di avere qualcosa indietro, se non la gioia dì rendere le persone felici. Aveva moltissimi amici che la amavano e contavano sul suo sorriso, ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Mia madre era la persona a cui ho voluto piùed anche quella che mi ha voluto più”. Sono le parole scritte dain unpubblicato sui social, dove il celebre conduttore ha annunciato la mortesua amatissima mamma. Un messaggio, quello di, davvero, dove emerge tutto il dolore provato per questa grave perdita. “Era la persona che mi ha cresciuto, insieme a mia sorella – scrive il conduttore su Instagram, dove ha un importante seguito – Mi ha insegnato ad essere generoso senza pretendere di avere qualcosa indietro, se non la gioia dì rendere le persone felici. Aveva moltissimi amici che la amavano e contavano sul suo sorriso, ...

