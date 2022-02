Choc in città, il corpo di Marinella trovato in casa così: da anni viveva lontana da tutti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il corpo di una donna, Marinella Beretta, è stato trovato venerdì scorso, in uno stato di decomposizione all’interno della sua casa in via Comum Oppidum a Erba. La donna, 70 anni, viveva sola ed a quanto si apprende sarebbe morta da almeno due anni. La scoperta del cadavere della donna è avvenuta in maniera completamente casuale. I vicini, che credevano che la casa fosse ormai disabitata, avevano notato delle piante pericolanti a causa del maltempo e della mancata manutenzione. Per questo avevano deciso di provare a contattare il proprietario ed uno di loro era anche entrato nel giardino della villetta, trovando però la porta chiusa al suo interno. La donna era seduta su una sedia: il cadavere era in avanzato stato di decomposizione e solo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ildi una donna,Beretta, è statovenerdì scorso, in uno stato di decomposizione all’interno della suain via Comum Oppidum a Erba. La donna, 70sola ed a quanto si apprende sarebbe morta da almeno due. La scoperta del cadavere della donna è avvenuta in maniera completamente casuale. I vicini, che credevano che lafosse ormai disabitata, avevano notato delle piante pericolanti a causa del maltempo e della mancata manutenzione. Per questo avevano deciso di provare a contattare il proprietario ed uno di loro era anche entrato nel giardino della villetta, trovando però la porta chiusa al suo interno. La donna era seduta su una sedia: il cadavere era in avanzato stato di decomposizione e solo ...

Advertising

peppiniellopz : RT @ElGusty99523701: #ViaNantro vecchiaccio de 45 anni Tragedia in casa, 45enne trovato morto dai genitori: città sotto choc. Forte il sos… - bordienrico : RT @ElGusty99523701: #ViaNantro vecchiaccio de 45 anni Tragedia in casa, 45enne trovato morto dai genitori: città sotto choc. Forte il sos… - fabriziox23 : RT @ElGusty99523701: #ViaNantro vecchiaccio de 45 anni Tragedia in casa, 45enne trovato morto dai genitori: città sotto choc. Forte il sos… - Gaiagioialiber1 : RT @ElGusty99523701: #ViaNantro vecchiaccio de 45 anni Tragedia in casa, 45enne trovato morto dai genitori: città sotto choc. Forte il sos… - 68Ferrazzi : RT @ElGusty99523701: #ViaNantro vecchiaccio de 45 anni Tragedia in casa, 45enne trovato morto dai genitori: città sotto choc. Forte il sos… -

Ultime Notizie dalla rete : Choc città Milano, bufera di vento: video crollo tetto Stazione Centrale/ Due feriti a Rho Paura a Milano e nell'hinterland per la bufera di vento che ha colpito la città . Come vi abbiamo raccontato, le raffiche hanno scoperchiato il tetto della stazione Centrale ... i video choc registrati ...

Talebani a due ore da Parigi ". Il caso che indigna la Francia ... Éric Zemmour, in una lettera aperta pubblicata su Le Figaro , commenta così il documentario choc ... Nelle moschee della città, almeno sette, si predica l'odio contro gli infedeli. E, come si legge sui ...

Tragedia in casa, 45enne trovato morto dai genitori: città sotto choc ciociariaoggi.it Paura a Milano e nell'hinterland per la bufera di vento che ha colpito la. Come vi abbiamo raccontato, le raffiche hanno scoperchiato il tetto della stazione Centrale ... i videoregistrati ...... Éric Zemmour, in una lettera aperta pubblicata su Le Figaro , commenta così il documentario... Nelle moschee della, almeno sette, si predica l'odio contro gli infedeli. E, come si legge sui ...