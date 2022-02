Chips act, i dettagli della strategia europea per i semiconduttori (Di lunedì 7 febbraio 2022) Autonomia strategica europea: atto uno. L’Ue è pronta a voltare pagina sui microchip. Martedì la Commissione europea pubblicherà l’atteso “Chips act”, il piano per accelerare la produzione europea dei semiconduttori, i “cervelli” digitali nanometrici al centro di una competizione globale. Taiwan, Corea, Cina. L’Asia è in testa, l’Europa fanalino di coda: ha infatti una quota di mercato del 10%. Bruxelles vuole raddoppiare entro il 2030. Per farlo, secondo indiscrezioni, sarebbe disposta a mettere sul piatto quasi 50 miliardi di euro, la cifra stanziata dagli Stati Uniti di Joe Biden nel Chips for America Act in esame al Congresso. Dall’automotive all’elettronica, ci sono interi settori industriali che dipendono dai microchip. Per accaparrarsi i siti di produzione è partita una nuova ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 febbraio 2022) Autonomia strategica: atto uno. L’Ue è pronta a voltare pagina sui microchip. Martedì la Commissionepubblicherà l’atteso “act”, il piano per accelerare la produzionedei, i “cervelli” digitali nanometrici al centro di una competizione globale. Taiwan, Corea, Cina. L’Asia è in testa, l’Europa fanalino di coda: ha infatti una quota di mercato del 10%. Bruxelles vuole raddoppiare entro il 2030. Per farlo, secondo indiscrezioni, sarebbe disposta a mettere sul piatto quasi 50 miliardi di euro, la cifra stanziata dagli Stati Uniti di Joe Biden nelfor America Act in esame al Congresso. Dall’automotive all’elettronica, ci sono interi settori industriali che dipendono dai microchip. Per accaparrarsi i siti di produzione è partita una nuova ...

