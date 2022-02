Chip, la Ue lancia un piano da 50 miliardi per ridurre la dipendenza dall’Asia. Intel verso la Germania, in Italia un polo secondario (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Europa scommette sui microChip fatti in casa e lancia un piano da quasi 50 miliardi di euro per ridurre la dipendenza dai giganti asiatici. Dopo mesi di attesa, martedì Bruxelles svelerà in dettaglio il contenuto dello European Chips Act, il progetto di legge per spingere la produzione europea dei semiconduttori portandola dal 10% su scala globale di oggi al 20% entro la fine del decennio. Un piano che, nelle intenzioni, punta alla sovranità strategica europea, riducendo il rischio delle strozzature nella filiera che negli ultimi mesi hanno fatto soffrire molti settori a partire dall’automotive. Con la domanda mondiale di Chip destinata a raddoppiare nei prossimi otto anni e le crescenti incertezze sul piano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Europa scommette sui microfatti in casa eunda quasi 50di euro perladai giganti asiatici. Dopo mesi di attesa, martedì Bruxelles svelerà in dettaglio il contenuto dello Europeans Act, il progetto di legge per spingere la produzione europea dei semiconduttori portandola dal 10% su scala globale di oggi al 20% entro la fine del decennio. Unche, nelle intenzioni, punta alla sovranità strategica europea, riducendo il rischio delle strozzature nella filiera che negli ultimi mesi hanno fatto soffrire molti settori a partire dall’automotive. Con la domanda mondiale didestinata a raddoppiare nei prossimi otto anni e le crescenti incertezze sul...

Advertising

fattoquotidiano : Chip, la Ue lancia un piano da 50 miliardi per ridurre la dipendenza dall’Asia. Intel verso la Germania, in Italia… - ANSA_Motori : Ue lancia piano sui chip da 50 mld euro, stretta su export - #ANSAmotori - angheran70 : RT @Affaritaliani: Chip, l'Ue lancia piano da 50 miliardi per stoppare la dipendenza dall'Asia - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Chip, l'Ue lancia piano da 50 miliardi per stoppare la dipendenza dall'Asia - EstebBeltramino : Ue lancia piano sui chip da 50 mld euro, stretta su export #motori -