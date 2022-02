"Chi più di me sa cos'è successo a Sanremo?". Ferilli, spunta una foto clamorosa: dietro le quinte, con Amadeus... | Guarda (Di lunedì 7 febbraio 2022) La 72ª edizione del Festival di Sanremo è stata un successo clamoroso, che Amadeus - alla direzione artistica e alla conduzione per il terzo anno di fila - può intestarsi con grande merito. Per la finalissima, che ha incoronato in qualità di vincitori Mahmood e Blanco con la loro “Brividi”, la Rai ha indovinato anche la co-conduttrice, con Sabrina Ferilli che è stata perfetta nel ruolo. Anche se, nelle ore immediatamente successive la finale, sui social è montato il cosiddetto Ferilli-gate: sono infatti iniziati a circolare alcuni video in cui si sente l'attrice lasciarsi scappare un “pezzo di me***” contro qualcuno di non meglio precisato. Da lì la cosa è scappata di mano e si è arrivati addirittura a sospettare che la Ferilli potesse aver litigato con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) La 72ª edizione del Festival diè stata unclamoroso, che- alla direzione artistica e alla conduzione per il terzo anno di fila - può intestarsi con grande merito. Per la finalissima, che ha incoronato in qualità di vincitori Mahmood e Blanco con la loro “Brividi”, la Rai ha indovinato anche la co-conduttrice, con Sabrinache è stata perfetta nel ruolo. Anche se, nelle ore immediatamente successive la finale, sui social è montato il cosiddetto-gate: sono infatti iniziati a circolare alcuni video in cui si sente l'attrice lasciarsi scappare un “pezzo di me***” contro qualcuno di non meglio precisato. Da lì la cosa è scappata di mano e si è arrivati addirittura a sospettare che lapotesse aver litigato con ...

Advertising

IlContiAndrea : Per me #Irama merita il terzo posto. Lo dico con convinzione. Lui è bravo e la canzone è un pugno nello stomaco, de… - Pontifex_it : La fede non è acqua che spegne, è fuoco che brucia; non è un calmante per chi è stressato, è una storia d’amore per… - RobertoBurioni : Sulla presa in giro dei virologi di Checco Zalone non ho detto niente. Ma proprio niente. Eppure per un giornale s… - QoHMonastery : Oggi ci vengono ricordate le Opere di Misericordia Spirituale e Corporale. Consideriamo come, e verso chi, possiamo… - Ggossip215Girl : RT @turututiti: Chi non sopporta più la lavapiatti metta like e retwitti facciamoci sentire in quanti siamo , più di quei 4 gatti che la vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi più Caos in Canada, Ottawa sotto l'assedio dei camionisti No Vax, il sindaco dichiara lo stato di emergenza: "Situazione completamente fuori ... ...per protestare contro le misure del governo di Justin Trudeau che ha imposto il vaccino per chi ... il sindaco ha raccontato di "manifestanti che si stanno comportando in modo sempre più insensibile" ...

Una Vita, Miguel dopo Anabel: arriva Daniela, ma ecco chi è davvero E qui sorge la domanda spontanea: chi è davvero Daniela in Una Vita? Le anticipazioni segnalano che ... Miguel e Daniela sono sempre più legati ed è Sabina a notare che c'è qualcosa di strano. La ...

Spalletti: "Napoli più consapevole, contro l'Inter ci sarà Koulibaly" Corriere dello Sport ...per protestare contro le misure del governo di Justin Trudeau che ha imposto il vaccino per... il sindaco ha raccontato di "manifestanti che si stanno comportando in modo sempreinsensibile" ...E qui sorge la domanda spontanea:è davvero Daniela in Una Vita? Le anticipazioni segnalano che ... Miguel e Daniela sono semprelegati ed è Sabina a notare che c'è qualcosa di strano. La ...