Chi ha detto che TikTok è solo per i giovani? Guardate Martha Stewart! (Di lunedì 7 febbraio 2022) Martha Stewart è sempre più affermata nella mission di “style icon perennial”, bravissima nel farsi notare nella jungla dei social. Questa volta cattura l’attenzione dei fan di TikTok condividendo i piccoli stratagemmi per essere bella senza sforzo anche a 80 anni. Make up luminoso over50, il segreto è tutto nella base guarda le foto Martha Stewart regina di bellezza over 80 «Elevate your everyday by living Calm Like Martha» è il motto della linea di prodotti per la skin-care Martha Stewart CBD. Una delle tante imprese ... Leggi su iodonna (Di lunedì 7 febbraio 2022)Stewart è sempre più affermata nella mission di “style icon perennial”, bravissima nel farsi notare nella jungla dei social. Questa volta cattura l’attenzione dei fan dicondividendo i piccoli stratagemmi per essere bella senza sforzo anche a 80 anni. Make up luminoso over50, il segreto è tutto nella base guarda le fotoStewart regina di bellezza over 80 «Elevate your everyday by living Calm Like» è il motto della linea di prodotti per la skin-careStewart CBD. Una delle tante imprese ...

Advertising

GuidoDeMartini : PER NON DIMENTICARE chi ha detto cosa, chi ha fatto cosa. - RobertoBurioni : Sulla presa in giro dei virologi di Checco Zalone non ho detto niente. Ma proprio niente. Eppure per un giornale s… - fanpage : Chi non ha fatto ancora il vaccino anti Covid tra gli over 50 'corre un grande rischio, anche perché i dati sui vac… - grava1995 : RT @MbPic68: @sruotolo1 @Pontifex_it @fabfazio Se mi domandavono chi è l'uomo più Rivoluzionario al Mondo, e io un giorno avrei detto il Pa… - IOdonna : Chi ha detto che TikTok è solo per i giovani? Guardate Martha Stewart! -