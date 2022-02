Che Santità che faceva. Il miracolo di Fazio con il Papa ospite è geniale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Per battere l’Amica geniale devi avere un ospite geniale, e il colpo di genio di un’intervista che ça va sans dire resterà nella storia, anche più di Lady Gaga. E Fabio Fazio ha avuto ça va sans dire tutt’e due, il colpo di genio e l’ospite geniale. Così ha fatto otto milioni contro sei e mezzo, certificando che nel paese in cui la lettura al femminile è virtù di maggioranza la religione è comunque maggioranza nel paese reale. Quindi Papa Francesco intervistato in diretta (o differita, ma a chi frega del sesso degli angeli?) a “Che tempo che fa”, è un evento epocale. Con tutto quanto il rituale laico, cioè religioso. A partire dallo studio che si alza ad applaudire prima ancora che quello abbia detto “pax vobiscum”, esattamente come i grandi elettori hanno applaudito ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Per battere l’Amicadevi avere un, e il colpo di genio di un’intervista che ça va sans dire resterà nella storia, anche più di Lady Gaga. E Fabioha avuto ça va sans dire tutt’e due, il colpo di genio e l’. Così ha fatto otto milioni contro sei e mezzo, certificando che nel paese in cui la lettura al femminile è virtù di maggioranza la religione è comunque maggioranza nel paese reale. QuindiFrancesco intervistato in diretta (o differita, ma a chi frega del sesso degli angeli?) a “Che tempo che fa”, è un evento epocale. Con tutto quanto il rituale laico, cioè religioso. A partire dallo studio che si alza ad applaudire prima ancora che quello abbia detto “pax vobiscum”, esattamente come i grandi elettori hanno applaudito ...

chetempochefa : 'Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager ne… - chetempochefa : 'Pensi che con un anno senza fare armi, si potrebbe dare da mangiare e educazione a tutto il mondo, gratuito. Ma qu… - chetempochefa : 'Buttare via la plastica al mare è criminale, questo uccide , uccide la biodiversità, la terra, tutto. Prendersi cu… - Lucicamo : RT @chetempochefa: 'Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager nella L… - Gaetano_Cala : RT @chetempochefa: 'Una domanda a cui non sono riuscito a rispondere è perchè soffrono i bambini. Io non trovo spiegazione a questo. Io ho… -