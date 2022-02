Che fine ha fatto Jorge Martinez? Il Malaka ha cambiato sport ed è un campione (Di lunedì 7 febbraio 2022) Jorge Martinez è sicuramente stato una delle più grandi delusioni della Juventus, ma dopo il calcio ha deciso di dedicarsi a tutt’altro. Sono rare le volte che la Juventus, e uno come Beppe Marotta, prendono delle vere e proprie cantonate, ma purtroppo una di queste è stato Jorge Martinez che non ha saputo minimamente rispettare le grandi attese che c’erano sul suo conto e adesso ha deciso di cambiare completamente vita. Fonte/GettyLa Juventus nella stagione 2010-11 voleva in tutti i modi cercare di rifarsi dopo la disastrosa annata precedente che l’aveva vista concludere la stagione solamente al settimo posto e la rivoluzione in estate era stata importante. Via Alberto Zaccheroni e dentro Gigi Delneri in panchina, ma soprattutto era cambiato completamente l’assetto a livello dirigenziale con Andrea ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 7 febbraio 2022)è sicuramente stato una delle più grandi delusioni della Juventus, ma dopo il calcio ha deciso di dedicarsi a tutt’altro. Sono rare le volte che la Juventus, e uno come Beppe Marotta, prendono delle vere e proprie cantonate, ma purtroppo una di queste è statoche non ha saputo minimamente rispettare le grandi attese che c’erano sul suo conto e adesso ha deciso di cambiare completamente vita. Fonte/GettyLa Juventus nella stagione 2010-11 voleva in tutti i modi cercare di rifarsi dopo la disastrosa annata precedente che l’aveva vista concludere la stagione solamente al settimo posto e la rivoluzione in estate era stata importante. Via Alberto Zaccheroni e dentro Gigi Delneri in panchina, ma soprattutto eracompletamente l’assetto a livello dirigenziale con Andrea ...

Advertising

AnnalisaChirico : Mi auguro che a marzo, con la fine dello stato di emergenza, anche il Cts venga sciolto. Deve essere la politica a… - marattin : A Sky poco fa il segretario generale UIL ha detto che i 2 politici presenti non potevano parlare di inflazione e sa… - elio_vito : Aborto, eutanasia, fine vita, obiezione di coscienza dei medici, famiglia, sessualità, omosessualità, discriminazio… - COUCH3RRY : che belli i tempi in cui la tua tl era piena di “sono nuovx su twitter potete rt così trovo nuovi moots?” e alla… - _Iride_24 : RT @namelessniic: ma amadeus come fa ad essere così arzillo che io dopo due giorni dalla fine di sanremo ancora non mi sono ripresa #isolit… -