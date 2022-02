“Che c***o dici?! Cafone”. Caos ad Amici 21, guerra aperta tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro (Di lunedì 7 febbraio 2022) Volano parole grosse ad Amici 21 tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. È successo tutto durante la puntata di domenica 6 febbraio. Il motivo del contendere è stata la sfida di Mattia Zenzola. Infatti il ballerino della scuola di Maria De Filippi ha subito un infortunio e ha spiegato di non essere nelle condizioni di sostenere una sfida e rischiare di lasciare la scuola: “È da una settimana che ho iniziato pian piano a poggiare il piede e fare qualche esercizio. Prima stavo con le stampelle e non riuscivo neanche ad appoggiare il piede. Al momento non mi sento ancora di sollevarmi sulla punta. Fare una sfida, con il rischio di andare a casa…”. Dalla sua parte si è schierato Raimondo Todaro che si è detto contrario alla sfida. Ritiene che il gesto della maestra ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Volano parole grosse ad21 tra. È successo tutto durante la puntata di domenica 6 febbraio. Il motivo del contendere è stata la sfida di Mattia Zenzola. Infatti il ballerino della scuola di Maria De Filippi ha subito un infortunio e ha spiegato di non essere nelle condizioni di sostenere una sfida e rischiare di lasciare la scuola: “È da una settimana che ho iniziato pian piano a poggiare il piede e fare qualche esercizio. Prima stavo con le stampelle e non riuscivo neanche ad appoggiare il piede. Al momento non mi sento ancora di sollevarmi sulla punta. Fare una sfida, con il rischio di andare a casa…”. Dalla sua parte si è schieratoche si è detto contrario alla sfida. Ritiene che il gesto della maestra ...

Advertising

Giorgiolaporta : C'è gente che è stata costretta a scegliere se sfamare la propria famiglia o fare una scelta che sarebbe dovuta res… - AlbertoBagnai : Sintesi: nel 'perimetro' c'è un solo Casini (che rispetto) e molti casini (che rispetto). #grandecentro… - ignaziocorrao : Della serie: per 2 due anni abbiamo scherzato e preso per i fondelli gli italiani con il #greenpass Eppure al Gov… - xhalamett : libro di inglese di 2 media di mio fratello, esercizio «completa le descrizioni delle foto con was,were o had» nel… - plantmomgem : @spaccamilcollo Confusa ma anche in italia per gli stranieri c’è tutta sta trafila stupida o sono gli inglesi che p… -