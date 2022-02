Centrodestra, Meloni: “Noi restiamo lì, non vedo rischio isolamento” (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non mi interessano le beghe, però non intendo più fare buon viso a cattivo gioco di fronte ad una coalizione nella quale ci sono partiti che all’atto pratico tra l’alleanza di Centrodestra e l’alleanza di governo con il Pd e il Movimento Cinque Stelle scelgono la seconda”. Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in un’intervista al direttore di Rainews 24, Paolo Petrecca. “Fratelli d’Italia è lì, ha sempre difeso i valori del Centrodestra, i partiti e le persone saranno nostri alleati sulla base di quanto dimostreranno o si prenderanno l’impegno di scegliere di rappresentare questa metà campo piuttosto che rincorrere le sirene della sinistra delle tasse, dell’immigrazione, della burocrazia che noi dovremmo osteggiare” scandisce Meloni. “Il rischio ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non mi interessano le beghe, però non intendo più fare buon viso a cattivo gioco di fronte ad una coalizione nella quale ci sono partiti che all’atto pratico tra l’alleanza die l’alleanza di governo con il Pd e il Movimento Cinque Stelle scelgono la seconda”. Così Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, in un’intervista al direttore di Rainews 24, Paolo Petrecca. “Fratelli d’Italia è lì, ha sempre difeso i valori del, i partiti e le persone saranno nostri alleati sulla base di quanto dimostreranno o si prenderanno l’impegno di scegliere di rappresentare questa metà campo piuttosto che rincorrere le sirene della sinistra delle tasse, dell’immigrazione, della burocrazia che noi dovremmo osteggiare” scandisce. “Il...

