Centro | Renzi | non si costruisce in provetta | è nel paese

"Il nuovo clima che si è creato (in occasione dell'elezione del presidente della Repuublica, ndr) mostra - una volta di più - come l'area riformista sia stata decisiva in questa legislatura per ...

Giorgiolaporta : Lo potevano dire subito che boicottare la #Casellati non votandola o non entrando in aula serviva per creare il nuo… - HuffPostItalia : Paolo Romani: 'Con Renzi e Toti nasce Italia Al Centro, una Margherita con tanti petali' - PoliticaCronaca : Non tt fila liscio al “Centro” con scomposizione alleanze dopo #Quirinale @renzi convoca la base ?@LuigiBrugnaro? f… - paolosammartin2 : Io non insisterei troppo su questa querelle Renzi Calenda.. posso capire certi aspetti ma nella sostanza vogliono e… - elvise1657 : RT @carlo1493: Il Centro secondo Renzi. L’Area Riformista, che qualcuno chiama Centro, che qualcuno chiama Polo Liberal Democratico, che… -