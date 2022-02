Cene, hotel e circoli: cosa possono scaricare le partite Iva (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Agenzia delle entrate chiarisce che un costo di rappresentanza per essere scaricabile ai fini fiscali non deve essere collegato a una controprestazione Leggi su ilgiornale (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Agenzia delle entrate chiarisce che un costo di rappresentanza per essere scaricabile ai fini fiscali non deve essere collegato a una controprestazione

Advertising

marialetiziama9 : RT @LorianoRagni: @NicolaPorro I Soldi che spendevamo prima fra cene, dopocene, benzina e autostrada, me li tengo e li spendo quest'estate… - leopadanofe : RT @LorianoRagni: @NicolaPorro I Soldi che spendevamo prima fra cene, dopocene, benzina e autostrada, me li tengo e li spendo quest'estate… - carseri : RT @LorianoRagni: @NicolaPorro I Soldi che spendevamo prima fra cene, dopocene, benzina e autostrada, me li tengo e li spendo quest'estate… - Vivylavita : RT @LorianoRagni: @NicolaPorro I Soldi che spendevamo prima fra cene, dopocene, benzina e autostrada, me li tengo e li spendo quest'estate… - Hibbing59 : RT @LorianoRagni: @NicolaPorro I Soldi che spendevamo prima fra cene, dopocene, benzina e autostrada, me li tengo e li spendo quest'estate… -