Celibato facoltativo e sacerdozio femminile | la Chiesa non potrà barricarsi per sempre

(Di lunedì 7 febbraio 2022) La scelta dellatedesca di superare ilobbligatorio piomba su Francesco, il cui pontificato sta entrando lentamente nella fase finale. Il “cammino sinodale”, condotto in Germania congiuntamente dai vescovi e dal laicato cattolico organizzato, si muove gradualmente ma con nettezza. E quando verrà il momento decisivo sarà inevitabile che esplodano tensioni, perché il(benché largamente disatteso) è il feticcio degli ultraconservatori. In questi giorni è stata approvata dai delegati sinodali, riuniti a Francoforte, una risoluzione per la redazione di un documento a favore dele quindi dell’ordinazione di uomini coniugati, inclusa l’autorizzazione agli attuali sacerdoti di prendere regolarmente moglie. La risoluzione è passata con l’86 per cento dei ...