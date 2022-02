CEINGE di Napoli | scoperto meccanismo per ripartizione del genoma nelle cellule figlie

(Di lunedì 7 febbraio 2022)aldiunbiochimico necessario per ladel: i risultati dello studio saranno utili a comprendere le alterazioni della duplicazione cellulare che provocano malattie come il cancro. Lo sviluppo dell’organismo umano avviene mediante miliardi di divisioni cellulari a partire da quella prima cellula che è l’uovo

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Cell Reports dal gruppo di ricerca del- Biotecnologie Avanzate di. Tumore, l'alimento che attiva le cellule "natural killer": cosa mangiare (...Ogni organismo è fatto di una miriade di cellule che si replicano, agiscono e interagiscono tra loro . I ricercatori deldihanno analizzato le cellule e scoperto un meccanismo biochimico necessario per la ripartizione del genoma nelle cellule figlie . Uno studio che ha portato importanti risultati per ...è stato pubblicato sulla rivista scientifica “Cell Reports” ed è frutto dello studio coordinato dal gruppo di ricerca del Ceinge-Biotecnologie Avanzate di Napoli, guidato da Domenico Grieco ...Identificato in Italia un meccanismo cruciale per la divisione cellulare: una famiglia di enzimi che devono accendersi e spegnersi in forma ben coordinata e che potrebbe avere un ruolo ...