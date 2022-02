Catherine Zeta-Jones si unisce al cast della serie National Treasure

(Di lunedì 7 febbraio 2022) L'attricefarà parte del, sviluppata per Disney+ ispirandosi alla saga cinematografica Il Mistero dei Templari., attrice vincitrice di un Oscar e del Tony Award, avrà un ruolo da protagonista nella, uno dei progetti originali prodotti per Disney+. Lalive-action è un'espansione del franchise cinematografico iniziato con il film Il Mistero dei Templari con star Nicolas Cage. Lo showè incentrato su una giovane eroina, Jess (Lisette Alexis), brillante e intraprendente sognatrice che ...

