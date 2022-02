Catherine Zeta-Jones protagonista di National Treasure su Disney+

Advertising

dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: È stato annunciato oggi che #CatherineZetaJones reciterà da protagonista in #NationalTreasure, serie-estensione della sag… - MoviesAsbury : È stato annunciato oggi che #CatherineZetaJones reciterà da protagonista in #NationalTreasure, serie-estensione del… - Tele_nauta : #NationalTreasure: l'attrice Catherine Zeta-Jones si unisce al cast della serie #DisneyPlus - glooit : National Treasure: anche Catherine Zeta-Jones nel cast della serie Disney+ leggi su Gloo - telesimo : Disney Branded Television e #DisneyPlus hanno annunciato che l'attrice #CatherineZetaJones avrà un ruolo da protago… -

Ultime Notizie dalla rete : Catherine Zeta

- Jones ha firmato come co - protagonista al fianco di Lisette Alexis in "National Treasure", la serie TV di Disney Branded Television per Disney+ prodotta da ABC Signature. National ...- Jones è entrata nel cast della serie ispirata a Il mistero dei Templari National Treasure Disney+Catherine Zeta-Jones ha firmato come co-protagonista al fianco di Lisette Alexis in “National Treasure”, la serie TV di Disney Branded Television per Disney+ prodotta da ABC Signature. Il progetto, ...In particolare, oggi Disney ha annunciato con un nuovo comunicato stampa la partecipazione di Catherine Zeta-Jones a National Treasure. Da quanto comunicato, National Treasure si propone come "un ...