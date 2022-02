Cast e personaggi di Màkari 2 su Rai1 tra triangoli amorosi e nuovi casi | anticipazioni 7 febbraio

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 7 febbraio 2022)di2 sono pronti a tenerci compagnia in queste prime serate senza il Festival di Sanremo 2022 a partire proprio da oggi, 7. La fiction con Claudio Gioè tornerà in onda per ben tre puntate e tre diverse storie di cui occuparsi portando sullo schermo il goffo Saverio Lamanna e il suo fidato Piccionello in attesa di riabbracciare la sua Suleima, volata a Milano per realizzare i propri sogni lavorativi e adesso pronta a tornare per chiudere un affare. Cosa potrebbe andare storto? Nelle tre prime serate di2 tratte dalle opere di Gaetano Savatteri, il pubblico si ritroverà alle prese con un salto temporale. Adesso è passato un anno dal finale della prima stagione e ancora Saverio non è riuscito ad affermarsi come romanziere e il suo editore si sta preparando a ...