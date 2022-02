Caso Zaniolo, attacco della ct Bertolini: la mamma lo difende (Di lunedì 7 febbraio 2022) . Botta e risposta a distanza sul centrocampista della Roma La ct della Nazionale femminile, Milena Bertolini, ha parlato così di Nicolò Zaniolo: «Ha sicuramente delle difficoltà, va aiutato, quindi va educato secondo me». Attraverso le sue Instagram stories, la mamma di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa, ha difeso così suo figlio dalle critiche: «Troppo facile puntare il dito… ignorare è la cosa migliore, ringrazio tutti voi ed i vostri messaggi e l’amore che dimostrate…questo messaggio è per voi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) . Botta e risposta a distanza sul centrocampistaRoma La ctNazionale femminile, Milena, ha parlato così di Nicolò: «Ha sicuramente delle difficoltà, va aiutato, quindi va educato secondo me». Attraverso le sue Instagram stories, ladi Nicolò, Francesca Costa, ha difeso così suo figlio dalle critiche: «Troppo facile puntare il dito… ignorare è la cosa migliore, ringrazio tutti voi ed i vostri messaggi e l’amore che dimostrate…questo messaggio è per voi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

romanellialessa : Zaniolo alle tre di notte non citofona a caso e poi scappa #Zanioloeducato - romanista_pazzo : @haslem_95 @bladistic Qui non si parla della partita della Roma che è stata pietosa sotto gli occhi di tutti. Ma de… - FabioPkn8 : @francescaferraz La stupidità e la maleducazione non dipendono dal sesso. In questo caso dipende dal fatto che si è… - Marzialoreti2 : @milebertolini Zaniolo va educato?non è nessuno per sindacare sull'educazione che gli è stata data.lei andrebbe ed… - Caputmundi64 : @milebertolini se da certi giudizi su Zaniolo, mi aspetto che li dia anche su Bonucci, Acerbis, Rebic, Chiesa, Chie… -