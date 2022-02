Caso Bertolini - Zaniolo | arriva la richiesta della Roma - Top News

(Di lunedì 7 febbraio 2022) A rivelarlo è stato infatti la Gazzetta dello Sport che rivela come laabbia intenzione di chiedere chiarimenti alla FIGC in merito alle parole di una sua tesserata. Secondo la società non è la ...

'Zaniolo va educato', sarebbero state quelle le dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri dalla Ct della nazionale femminile, Milena, e che hanno scatena un vero e proprio putiferio sui social. I tifosi della Roma hanno già reagito a queste dichiarazioni lanciando un hashtag contro l'allenatrice ma la questione sembra ...Milena, ct della Nazionale italiana di calcio femminile, negli studi di 'Rai Sport' ... Poi in quell'arbitro doveva fare la sua parte, ma non per questo giustifico l'atteggiamento di ...Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, ha parlato delle dichiarazioni della CT dell'Italia Femminile, Milena Bertolini, che ha voluto sottolinare come il numero 22 giallorosso "vada educato".Poi in quel caso l'arbitro doveva fare la sua parte, ma non per questo giustifico il suo atteggiamento...". Di Nicolò Zaniolo ha parlato così Milena Bertolini, ct della Nazionale italiana di calcio ...