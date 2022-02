Carolina Marconi, dopo il tumore la lotta al Covid. Come sta adesso (Di lunedì 7 febbraio 2022) Carolina Marconi è positiva al Covid. L’attrice e influencer, nel mondo dello spettacolo da anni, ha dovuto affrontare molte difficoltà a causa della malattia che l’ha messa a dura prova. Il tumore al seno l’ha allontanata dal grande schermo, ma sul suo profilo Instagram ha continuato a stare vicina ai suoi follower. La sua grande voglia di lottare sempre è stata un vero esempio, una lezione per tutti. E dopo aver sconfitto il cancro, adesso deve affrontare un’altra battaglia. Questa volta contro il Covid. dopo la dura lotta contro il tumore, Carolina Marconi sta sconfiggendo anche il Covid. L’attrice e influencer, sul proprio profilo Instagram, ha ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 7 febbraio 2022)è positiva al. L’attrice e influencer, nel mondo dello spettacolo da anni, ha dovuto affrontare molte difficoltà a causa della malattia che l’ha messa a dura prova. Ilal seno l’ha allontanata dal grande schermo, ma sul suo profilo Instagram ha continuato a stare vicina ai suoi follower. La sua grande voglia dire sempre è stata un vero esempio, una lezione per tutti. Eaver sconfitto il cancro,deve affrontare un’altra battaglia. Questa volta contro illa duracontro ilsta sconfiggendo anche il. L’attrice e influencer, sul proprio profilo Instagram, ha ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Carolina Marconi, dopo il tumore la lotta al Covid. Come sta adesso - leggoit : Carolina Marconi, dopo il tumore la lotta al Covid. Come sta adesso - zazoomblog : Carolina Marconi nuova batosta: positiva al Covid come sta adesso - #Carolina #Marconi #nuova #batosta: - TV2000it : A #FinalmenteDomenica #CarolinaMarconi racconta la sua lotta per la vita @domenicatv2000 con @luxasc in onda doman… - TV2000it : A #FinalmenteDomenica #CarolinaMarconi racconta la sua lotta per la vita @domenicatv2000 con @luxasc in onda dome… -