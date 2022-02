Caro bollette, Berlusconi “A rischio famiglie e imprese” (Di lunedì 7 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “I rialzi eccessivi del prezzo dell'energia stanno producendo conseguenze drammatiche sulle famiglie e sulle imprese: le famiglie rischiano di non riuscire a far fronte ai rincari delle bollette, le imprese si ritrovano costrette a rallentare le produzioni o qualcuna addirittura a chiudere, sono a rischio migliaia di posti di lavoro e qualche Comune sarà addirittura obbligato a diminuire i suoi servizi ai cittadini, come ad esempio l'illuminazione pubblica o il riscaldamento nelle scuole”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, in collegamento con Radio Montecarlo.“Abbiamo quindi chiesto e chiediamo con forza al Governo di contenere, di abbattere questi aumenti trovando finalmente le risorse per farlo, per evitare che questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “I rialzi eccessivi del prezzo dell'energia stanno producendo conseguenze drammatiche sullee sulle: lerischiano di non riuscire a far fronte ai rincari delle, lesi ritrovano costrette a rallentare le produzioni o qualcuna addirittura a chiudere, sono amigliaia di posti di lavoro e qualche Comune sarà addirittura obbligato a diminuire i suoi servizi ai cittadini, come ad esempio l'illuminazione pubblica o il riscaldamento nelle scuole”. Lo ha detto Silvio, presidente di Forza Italia, in collegamento con Radio Montecarlo.“Abbiamo quindi chiesto e chiediamo con forza al Governo di contenere, di abbattere questi aumenti trovando finalmente le risorse per farlo, per evitare che questo ...

