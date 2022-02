Carmen Russo ed Eva Grimaldi si sfogano su Katia Ricciarelli e Soleil Sorge (Di lunedì 7 febbraio 2022) Carmen Russo ed Eva Grimaldi ieri pomeriggio sono state ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin. Entrambe c’erano già state con i rispettivi partner una volta uscite dal Grande Fratello Vip e questa volta sono tornate in coppia in qualità di grandi amiche. Oltre un paio di convenevoli, qualche cliché sulla maternità e dei video sulle loro carriere, Carmen Russo ed Eva Grimaldi sono state poi chiamate a commentare un po’ il GFVip, che sta per entrare nell’ultimo suo mese di vita. “Reality? Se uno è naturale non ha problemi, se invece uno entra per sembrare quello che non è, dopo una settimana è fuori. Viene fuori la tua indole nei reality. Poi ci sono persone che caratterialmente hanno la necessità di sembrare chi non sono“, ha incalzato la ballerina. Quando però Silvia Toffanin le ha ... Leggi su biccy (Di lunedì 7 febbraio 2022)ed Evaieri pomeriggio sono state ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin. Entrambe c’erano già state con i rispettivi partner una volta uscite dal Grande Fratello Vip e questa volta sono tornate in coppia in qualità di grandi amiche. Oltre un paio di convenevoli, qualche cliché sulla maternità e dei video sulle loro carriere,ed Evasono state poi chiamate a commentare un po’ il GFVip, che sta per entrare nell’ultimo suo mese di vita. “Reality? Se uno è naturale non ha problemi, se invece uno entra per sembrare quello che non è, dopo una settimana è fuori. Viene fuori la tua indole nei reality. Poi ci sono persone che caratterialmente hanno la necessità di sembrare chi non sono“, ha incalzato la ballerina. Quando però Silvia Toffanin le ha ...

