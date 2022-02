Carlo Conti, sapete che lavoro faceva prima di diventare famoso? Nessuno lo avrebbe mai detto (Di lunedì 7 febbraio 2022) Carlo Conti: oggi volto fondamentale del palinsesto televisivo, ma vi siete ma chiesti che lavoro faceva prima di diventare famoso? Ecco la verità Il celebre conduttore, che oggi vanta una carriera ricca di successi, nasce in una splendida Firenze il 13 Marzo del 1961. Carlo Conti è un volto appartenente alle nostre famiglie, entra nelle case degli Italiani ormai da anni ed il pubblico non può fare a meno di lui. Carlo ContiHa iniziato a muovere i primi passi quando era solo un giovane senza esperienza, come infatti i fan più attenti sanno, Carlo Conti inizia a dedicarsi alla propria passione: la Radio. E’ il 1977 quando con alcuni amici fonda Radio ... Leggi su topicnews (Di lunedì 7 febbraio 2022): oggi volto fondamentale del palinsesto televisivo, ma vi siete ma chiesti chedi? Ecco la verità Il celebre conduttore, che oggi vanta una carriera ricca di successi, nasce in una splendida Firenze il 13 Marzo del 1961.è un volto appartenente alle nostre famiglie, entra nelle case degli Italiani ormai da anni ed il pubblico non può fare a meno di lui.Ha iniziato a muovere i primi passi quando era solo un giovane senza esperienza, come infatti i fan più attenti sanno,inizia a dedicarsi alla propria passione: la Radio. E’ il 1977 quando con alcuni amici fonda Radio ...

