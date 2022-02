Carburanti alle stelle. La benzina sfonda i 2 euro al litro in autostrada. Un pieno costa 16 euro in più rispetto allo scorso anno (Di lunedì 7 febbraio 2022) Continuano ad aumentare sulla rete i prezzi praticati di benzina e diesel per effetto degli interventi dei giorni scorsi effettuati dalle compagnie, compagnie che oggi lasciano invariati i prezzi raccomandati. Quanto alle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo, hanno chiuso venerdì in salita. Venendo alla situazione nazionale più nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi Carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 1,822 euro/litro (venerdì 1,815), con i diversi marchi compresi tra 1,812 e 1,837 euro/litro (no logo 1,799). Il prezzo medio praticato del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Continuano ad aumentare sulla rete i prezzi praticati die diesel per effetto degli interventi dei giorni scorsi effettuati dcompagnie, compagnie che oggi lasciano invariati i prezzi raccomandati. Quantoquotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo, hchiuso venerdì in salita. Venendo alla situazione nazionale più nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzidel Mise, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self sale a 1,822(venerdì 1,815), con i diversi marchi compresi tra 1,812 e 1,837(no logo 1,799). Il prezzo medio praticato del ...

