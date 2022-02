Capri Leone, giovane di 25 anni si dà fuoco in casa. Trasportato con gravissime ustioni a Roma (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si trova ricoverato all’ospedale “Sant’Eugenio” di Roma , dopo essere decollato dall'ospedale "Papardo" a Messina, dove è stato Trasportato ieri pomeriggio con l’elisoccorso, un giovane di 25... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si trova ricoverato all’ospedale “Sant’Eugenio” di, dopo essere decollato dall'ospedale "Papardo" a Messina, dove è statoieri pomeriggio con l’elisoccorso, undi 25...

Advertising

Roberta56439869 : RT @PeppeBille: Quello che sta accadendo è sempre più inquietante, mi pare sia il terzo in nemmeno una settimana. Il giovane è da tempo seg… - ayurbea : RT @PeppeBille: Quello che sta accadendo è sempre più inquietante, mi pare sia il terzo in nemmeno una settimana. Il giovane è da tempo seg… - PeppeBille : Quello che sta accadendo è sempre più inquietante, mi pare sia il terzo in nemmeno una settimana. Il giovane è da t… - Nebrodinotizie : Si sono contrapposti due distinti gruppi, il primo composto da giovani torrenovesi, il secondo da giovani originari… - VAIstradeanas : 15:40 #SS113 Traffico da Casello Rocca Capri Leone A20 Messina-Palermo a Torrenova.Velocità:14Km/h -