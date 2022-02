Canada, Ottawa chiede lo stato d’emergenza per le proteste dei camionisti per l’obbligo vaccinale – Il video (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il sindaco di Ottawa Jim Watson ha dichiarato lo stato di emergenza per le proteste dei camionisti contro le restrizioni anti Covid che hanno portato all’occupazione e alla paralisi della capitale, con mezzi e tende che bloccano le strade. Il primo cittadino ha ammesso che la situazione è fuori controllo, con un numero di manifestanti di gran lunga superiore a quello delle forze dell’ordine, e ritiene che le proteste pongano una minaccia alla sicurezza dei residenti. I residenti di Ottawa sono furiosi per lo squillo incessante di clacson e interruzioni del traffico, mentre la polizia lo ha definito un assedio. Il Convoglio dei camion della libertà, come lo hanno definito i manifestanti, ha attirato il sostegno di molti repubblicani negli Stati Uniti, tra cui l’ex presidente Donald ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il sindaco diJim Watson ha dichiarato lodi emergenza per ledeicontro le restrizioni anti Covid che hanno portato all’occupazione e alla paralisi della capitale, con mezzi e tende che bloccano le strade. Il primo cittadino ha ammesso che la situazione è fuori controllo, con un numero di manifestanti di gran lunga superiore a quello delle forze dell’ordine, e ritiene che lepongano una minaccia alla sicurezza dei residenti. I residenti disono furiosi per lo squillo incessante di clacson e interruzioni del traffico, mentre la polizia lo ha definito un assedio. Il Convoglio dei camion della libertà, come lo hanno definito i manifestanti, ha attirato il sostegno di molti repubblicani negli Stati Uniti, tra cui l’ex presidente Donald ...

