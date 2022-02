Canada, le proteste dei no-vax bloccano Ottawa: dichiarato lo stato d’emergenza (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ottawa – Monta la protesta dei no vax in Canada. Il sindaco di Ottawa, Jim Watson, ha proclamato lo stato di emergenza dopo che il centro della città è stato paralizzato da giorni dal ‘Freedom Convoy’, la protesta dei camionisti contro le restrizioni introdotte per contenere la diffusione dei contagi di Covid-19. Watson chiede così l’aiuto del governo centrale e di altre giurisdizioni. Lo stato di emergenza permette inoltre modalità alternativa per acquistare prodotti di prima necessità e utili a chi lavora in prima linea. Migliaia di manifestanti sono scesi di nuovo in piazza a Ottawa nel fine settimana, unendosi a un centinaio che erano rimasti dallo scorso fine settimana. I residenti di Ottawa sono furiosi per lo squillo incessante di clacson e ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 7 febbraio 2022)– Monta la protesta dei no vax in. Il sindaco di, Jim Watson, ha proclamato lodi emergenza dopo che il centro della città èparalizzato da giorni dal ‘Freedom Convoy’, la protesta dei camionisti contro le restrizioni introdotte per contenere la diffusione dei contagi di Covid-19. Watson chiede così l’aiuto del governo centrale e di altre giurisdizioni. Lodi emergenza permette inoltre modalità alternativa per acquistare prodotti di prima necessità e utili a chi lavora in prima linea. Migliaia di manifestanti sono scesi di nuovo in piazza anel fine settimana, unendosi a un centinaio che erano rimasti dallo scorso fine settimana. I residenti disono furiosi per lo squillo incessante di clacson e ...

