Canada | continuano le proteste dei camionisti contro le restrizioni anti Covid | il sindaco di Ottawa dichiara lo stato di emergenza

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Non si fermano leche da settimane stanno travolgendo il. Lo scorso weekend migliaia di manifestsono scesi in piazza a, Toronto, Quebec City e Winnipeg, in solidarietà alla protesta “Freedom Convoy” iniziata il 22 gennaio daicanadesil’obbligo di vaccino per attraversare la frontiera con gli Usa. Jim Watson,della capitale, ha proclamato lodidopo che il centro della città èparalizzato da dimostrche hanno acceso falò daval parlamento, sventolando bandiere canadesi e urlando sloganil governo. IlWatson ha annunciato che la ...

Advertising

Adnkronos : Canada, continuano proteste no vax a Ottawa: dichiarato stato di emergenza. - Adnkronos : #Canada, #camionisti contro l’obbligo vaccinale: continuano i disagi ad #Ottawa. - StefaniaFalone : RT @fattoquotidiano: Canada, continuano le proteste dei camionisti contro le restrizioni anti Covid: il sindaco di Ottawa dichiara lo stato… - massimo_san : RT @fattoquotidiano: Canada, continuano le proteste dei camionisti contro le restrizioni anti Covid: il sindaco di Ottawa dichiara lo stato… - fattoquotidiano : Canada, continuano le proteste dei camionisti contro le restrizioni anti Covid: il sindaco di Ottawa dichiara lo st… -

Ultime Notizie dalla rete : Canada continuano

Stefania Constantini e Amos Mosaner non smettono di divertirsi ea collezionare successi. Nella notte italiana, il duo azzurro ha giocato l'ultimo incontro del girone contro il, con ......'profondamente e umilmente' grata per 'la lealtà e l'affetto' che cittadini britannicia ... Elisabetta II è anche regina di Antigua e Barbuda, Australia, Bahamas, Belize,, Grenada, ...Non si fermano le proteste che da settimane stanno travolgendo il Canada. Lo scorso weekend migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Ottawa, Toronto, Quebec City e Winnipeg, in solidarietà alla ...Continuano in Canada, soprattutto nella capitale Ottawa, le proteste dei camionisti, iniziate circa una settimana fa con l’introduzione dell’obbligo vaccinale per i camionisti che devono attraversare ...