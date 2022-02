Can Yaman lancia una nuova iniziativa “San Valentino Mania” | I dettagli (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’attore e modello Can Yaman lancia una nuova iniziativa “San Valentino Mania”: ecco tutti i dettagli L’attore e modello Can Yaman è inarrestabile. Spazia dalla TV a testimonial di brand, abbracciando progetti solidali. Oggi è uno degli attori più amati ed apprezzati nel mondo cinematografico. Attore versatile e brillante sta vivendo il suo periodo d’oro, dalla tv, all’esordio letterario passando per la sua linea di profumi. Da alcuni mesi è sbarcato in tutte le profumerie “Can Yaman Mania”, la prima fragranza di profumo che ha ammaliato ogni generazione. In breve tempo ha riscosso un gran successo anche la sua prima autobiografia dal titolo “Sembra strano anche a me” che in breve tempo è diventato un best seller. Can ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’attore e modello Canuna“San”: ecco tutti iL’attore e modello Canè inarrestabile. Spazia dalla TV a testimonial di brand, abbracciando progetti solidali. Oggi è uno degli attori più amati ed apprezzati nel mondo cinematografico. Attore versatile e brillante sta vivendo il suo periodo d’oro, dalla tv, all’esordio letterario passando per la sua linea di profumi. Da alcuni mesi è sbarcato in tutte le profumerie “Can”, la prima fragranza di profumo che ha ammaliato ogni generazione. In breve tempo ha riscosso un gran successo anche la sua prima autobiografia dal titolo “Sembra strano anche a me” che in breve tempo è diventato un best seller. Can ...

