Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno | sconfitta per 8-11 contro Ortigia

(Di lunedì 7 febbraio 2022): la squadra di mister Matteo Citro battuta in casa danel recupero della 12ma giornata del campionato di serie A1. Si è tenuta alla Simone Vitale, alle ore 12:00 del 6 febbraio, la gara tra laSiracusa, valida per il recupero della

Advertising

ottopagine : Pallanuoto, A1: la Campolongo Hospital RNN Salerno ospita l'Ortigia Siracusa #Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Campolongo Hospital

Ottopagine

Salerno . Nel recupero della dodicesima giornata del torneo di serie A2 di Pallanuoto, alla Simone Vitale si è giocataRari Nantes Salerno - Ortigia Siracusa. Match attesissimo dagli uomini di coach Citro vogliosi di tornare in acqua dopo il ko esterno contro la Pro Recco. Quella dei campani è ...LaRNN Salerno non gioca alla Simone Vitale dall'incontro del 20 novembre 2021 contro la Roma Nuoto, considerando che l'incontro in casa del 27 novembre contro il Brescia fu ...Si è tenuta alla Simone Vitale, alle ore 12:00 del 6 febbraio 2022, la gara tra la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno e Ortigia Siracusa, valida per il recupero della dodicesima giornata di ...Griglia Timeline Grafo ...