Advertising

Palermofficial : ?? FULL TIME CAMPOBASSO 2 - PALERMO 2 ?? #siamoaquile ?? #CamPal @LegaProOfficial - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Campobasso orgoglioso. Palermo ai piedi di Brunori' - Ilovepalermocalcio - Mediagol : Campobasso-Palermo, le pagelle dei quotidiani: Brunori il migliore, Pelagotti flop - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Soleri entra e cambia la partita, Felici sbaglia tutto. Le pagelle di Campobasso-Palermo' - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Pari col... giallo, Brunori salva il Palermo dal ko col Campobasso' - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Campobasso Palermo

Calcio 2021 - 2022 Serie C Girone C Squadra'Ala squadra ha fatto un'ottima prestazione purtroppo con un arbitraggio molto scarso perché l'arbitro non conosce le regole'. Si condensa così di Silvio Baldini in merito alla ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ilpareggia ancora e spreca un'altra occasione per accorciare ulteriormente la classifica . Ava in scena una partita pazza, piena di colpi di scena ed emozioni, nella quale si sono ...09:27Gds: “Soleri entra e cambia la partita, Felici sbaglia tutto. Le pagelle di Campobasso-Palermo” 09:27Serie C: Sabato c’è Palermo-Juve Stabia. Il programma e la classifica aggiornata ...Un pareggio arrivato in extremis per il Palermo di mister Silvio Baldini: 2-2 il risultato finale del match contro il Campobasso ...