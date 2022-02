Camionisti contro le restrizioni anti-Covid: il sindaco di Ottawa dichiara lo stato di emergenza (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

fattoquotidiano : Canada, continuano le proteste dei camionisti contro le restrizioni anti Covid: il sindaco di Ottawa dichiara lo st… - ilpost : A Ottawa è stato dichiarato lo stato di emergenza per le proteste dei camionisti contro le restrizioni per il coron… - TgLa7 : #Ottawa paralizzata per la protesta dei camionisti contro l'obbligo vaccinale. Capitale bloccata per il secondo gio… - NilusIV : RT @fattoquotidiano: Canada, continuano le proteste dei camionisti contro le restrizioni anti Covid: il sindaco di Ottawa dichiara lo stato… - emanueleph : RT @AxlGuidato: Di Cesare Sacchetti. Il sindaco di Ottawa ha dichiarato lo stato di emergenza per via della protesta dei camionisti contr… -