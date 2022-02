Camilla di Cornovaglia | che trasformazione! Da terzo incomodo a futura regina

(Di lunedì 7 febbraio 2022) C’è speranza per tutti. Edine è la prova più lampante. Per tanto tempo detestata dai sudditi britannici – era, tra i Reali, uno dei più impopolari – oggi si è guadagnata la stima persino dellaElisabetta. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUDIdi: metamorfosi di una Duchessadi– salita agli onori della cronaca comeParker Bowles, dal cognome del primo marito – non ha mai brillato per simpatia. Non certo a causa del suo carattere. Era più il suo ruolo ad averla penalizzata, rea di essersi messa in mezzo al matrimonio del principe Carlo e Lady Diana, nel ruolo di. Lady Diana, nel 1996, ...

... ed ha ringraziato la madre per la decisione, comunicata ieri da Elisabetta, che quando Carlo diventerà re, la moglie,, duchessa di, divenga 'regina consorte', uno scenario che ...Di certo a gran parte degli eventi parteciperà in sua vece il principe Carlo insieme alla duchessa di. elle.comCamilla di Cornovaglia – salita agli onori della cronaca come Camilla Parker Bowles, dal cognome del primo marito – non ha mai brillato per simpatia. Non certo a causa del suo carattere. Era più il ...Camilla, duchessa di Cornovaglia, divenga “regina consorte”, uno scenario che sinora – “a causa dell’incertezza nella opinione pubblica”, come ha spiegato ancora la Bbc – non era affatto scontato. Il ...