Calendario riaperture fino al 15 giugno 2022: regole e novità in arrivo per mascherine, green pass, obbligo vaccinale e stato di emergenza (Di lunedì 7 febbraio 2022) Calendario riaperture fino al 15 giugno 2022, ecco tutte le regole e le novità in arrivo per mascherine, green pass, obbligo vaccinale e stato di emergenza. Scattano oggi, lunedì 7 febbraio 2022, le nuove disposizioni varate dal Governo sul fronte dell’emergenza Coronavirus. In particolare novità ci sono in materia di green pass, quarantena per le scuole nonché indicazioni sulle riaperture. Ulteriori cambiamenti ci saranno nei prossimi giorni: vediamo quali settori saranno interessati. Calendario ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 febbraio 2022)al 15, ecco tutte lee leinperdi. Scattano oggi, lunedì 7 febbraio, le nuove disposizioni varate dal Governo sul fronte dell’Coronavirus. In particolareci sono in materia di, quarantena per le scuole nonché indicazioni sulle. Ulteriori cambiamenti ci saranno nei prossimi giorni: vediamo quali settori saranno interessati....

Advertising

CorriereCitta : Calendario riaperture fino al 15 giugno 2022: regole e novità in arrivo per mascherine, green pass, obbligo vaccina… - LuciaBisogno99 : Comincia domani la nuova fase di uscita graduale dalla pandemia da Covid-19, con le riaperture e gli allentamenti p… - iosonofil : Comincia domani la nuova fase di uscita graduale dalla pandemia da #Covid_19, con le riaperture e gli allentamenti… - infoitinterno : Da nuove norme per la quarantena a scuola alla fine stato di emergenza: il calendario delle riaperture - Mondolibro1 : Scusate ma che calendario delle riaperture dovrebbe dettare Draghi se è tutto aperto per vaccinati? Mascherine, dis… -