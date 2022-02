Calciomercato, stanno prendendo Milinkovic a 80 milioni (Di lunedì 7 febbraio 2022) Goal News Il mercato di Serie A è ancora più vivace ora che la sessione invernale è finita e molte squadre italiane stanno cercando di rafforzarsi con i big. Tuttavia, i giocatori più prestigiosi sono in vista di molte squadre europee mentre si preparano per l'estate. La Lazio in particolare dovrà prestare molta attenzione ai big che cercheranno di prendere i loro migliori giocatori. Milinkovic-Savic è uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Il Manchester United è interessato al suo sostituto di Paul Pogba. Juventus e PSG sono altre due squadre di interesse. Il futuro di Milinkovic-Savic è ancora molto incerto. Il giocatore rimane molto richiesto nel mercato di calcio perché ha brillato in questa stagione. Milinkovic-Savic è senza dubbio uno dei giocatori più interessanti del mercato grazie alle sue prestazioni ... Leggi su goalnews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Goal News Il mercato di Serie A è ancora più vivace ora che la sessione invernale è finita e molte squadre italianecercando di rafforzarsi con i big. Tuttavia, i giocatori più prestigiosi sono in vista di molte squadre europee mentre si preparano per l'estate. La Lazio in particolare dovrà prestare molta attenzione ai big che cercheranno di prendere i loro migliori giocatori.-Savic è uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Il Manchester United è interessato al suo sostituto di Paul Pogba. Juventus e PSG sono altre due squadre di interesse. Il futuro di-Savic è ancora molto incerto. Il giocatore rimane molto richiesto nel mercato di calcio perché ha brillato in questa stagione.-Savic è senza dubbio uno dei giocatori più interessanti del mercato grazie alle sue prestazioni ...

Advertising

calciomercatoit : #Juventus, #Allegri in ansia per #Chiellini e #Zakaria: come stanno il difensore e il centrocampista - Bianca34874951 : RT @calciomercatoit: #Inter, #Bergomi 'gela' #Inzaghi: 'Non ha la rosa più forte del campionato, stanno emergendo dei limiti' https://t.co… - calciomercatoit : #Inter, #Bergomi 'gela' #Inzaghi: 'Non ha la rosa più forte del campionato, stanno emergendo dei limiti' - sportli26181512 : Leeds, nel rinnovo di Raphinha ci sarà una clausola rescissoria: la cifra: Football Insider rivela che nel nuovo co… - vecchiotifoso : @InterCM16 le voci di calciomercato non aiutano. i giocatori poi attaccano a credersi top player (vedi ad esempio i… -