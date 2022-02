Calciomercato Juve, ritorno di fiamma a centrocampo: sarà il prossimo colpo? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Calciomercato Juve, dalla Spagna: ritorno di fiamma per il centrocampista. Arthur potrebbe fargli spazio nella rosa di Allegri La Juventus sarebbe tornata sulle tracce di Youri Tielemans, centrocampista di proprietà del Leicester e della nazionale belga, per rinforare la propria mediana in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato da Todofichajes.com, il classe 1997 potrebbe prendere il posto di Arthur. Il contratto di Tielemans con gli inglesi scade nel giugno del 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022), dalla Spagna:diper il centrocampista. Arthur potrebbe fargli spazio nella rosa di Allegri Lantus sarebbe tornata sulle tracce di Youri Tielemans, centrocampista di proprietà del Leicester e della nazionale belga, per rinforare la propria mediana in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato da Todofichajes.com, il classe 1997 potrebbe prendere il posto di Arthur. Il contratto di Tielemans con gli inglesi scade nel giugno del 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

