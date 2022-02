Calciomercato Fiorentina, Italiano aveva chiesto Berardi e Scamacca (Di lunedì 7 febbraio 2022) Calciomercato Fiorentina, retroscena Italiano. Il tecnico aveva chiesto l’acquisto di Scamacca e Berardi già a gennaio Secondo quanto riferito dal Corriere Fiorentino, Vincenzo Italiano aveva espresso i desideri Domenico Berardi e Gianluca Scamacca per la sua Fiorentina, anche se alla fine in viola sono arrivati Cabral, Piatek e Ikone. La partenza di Vlahovic sembra già farsi sentire. Ora il tecnico dovrà trovare nuovi equilibri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022), retroscena. Il tecnicol’acquisto digià a gennaio Secondo quanto riferito dal Corriere Fiorentino, Vincenzoespresso i desideri Domenicoe Gianlucaper la sua, anche se alla fine in viola sono arrivati Cabral, Piatek e Ikone. La partenza di Vlahovic sembra già farsi sentire. Ora il tecnico dovrà trovare nuovi equilibri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

