Calcio, l’Italia si candida ad ospitare l’Europeo del 2032 (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha presentato nei giorni scorsi alla UEFA la manifestazione di interesse per l`organizzazione di EURO 2032. Con largo anticipo rispetto alla scadenza del 23 marzo, la FIGC ha comunicato la volontà di concorrere per l`assegnazione del Campionato Europeo, competizione ospitata nel nostro Paese nel 1968 e nel 1980 (oltre alle 4 gare dell`ultima edizione itinerante). Come anticipato nelle scorse settimane dal Presidente Gabriele Gravina, una volta ufficializzata dal massimo organismo calcistico continentale la contemporanea assegnazione delle competizioni del 2028 e del 2032, la FederCalcio ha espresso la sua preferenza per sollecitare e programmare l`ammodernamento del quadro impiantistico nazionale attraverso la costruzione di nuovi stadi e la ristrutturazione di quelli già esistenti ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Federazione Italiana Giuocoha presentato nei giorni scorsi alla UEFA la manifestazione di interesse per l`organizzazione di EURO. Con largo anticipo rispetto alla scadenza del 23 marzo, la FIGC ha comunicato la volontà di concorrere per l`assegnazione del Campionato Europeo, competizione ospitata nel nostro Paese nel 1968 e nel 1980 (oltre alle 4 gare dell`ultima edizione itinerante). Come anticipato nelle scorse settimane dal Presidente Gabriele Gravina, una volta ufficializzata dal massimo organismo calcistico continentale la contemporanea assegnazione delle competizioni del 2028 e del, la Federha espresso la sua preferenza per sollecitare e programmare l`ammodernamento del quadro impiantistico nazionale attraverso la costruzione di nuovi stadi e la ristrutturazione di quelli già esistenti ...

Advertising

Gazzetta_it : Adesso è ufficiale: l'Italia si candida ad ospitare l'Europeo 2032 - SkySport : Europei 2032, l'Italia si candida a ospitare la competizione #SkySport #Euro2032 #Italia - sportmediaset : Europei 2032, l'#Italia ci prova: primo passo per candidarsi a ospitare il torneo. #SportMediaset… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Giovinco alla Sampdoria, sostituirà l'infortunato Gabbiadini: il ritorno in Italia dopo 7 anni - Paky32759591 : RT @Fantacalcio: Napoli, l'agente di Koulibaly gela la piazza: 'Out contro l'Inter' -