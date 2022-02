Calcio: Figc, presentata all'Uefa manifestazione d'interesse per organizzare Europei 2032 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - La FederCalcio ha presentato alla Uefa la manifestazione di interesse per l'organizzazione degli Europei del 2032. Con largo anticipo rispetto alla scadenza del 23 marzo, la Figc ha comunicato la volontà di concorrere per l'assegnazione del Campionato Europeo, competizione ospitata nel nostro Paese nel 1968 e nel 1980 (oltre alle 4 gare dell'ultima edizione itinerante). Come anticipato nelle scorse settimane dal Presidente Gabriele Gravina, una volta ufficializzata dal massimo organismo calcistico continentale la contemporanea assegnazione delle competizioni del 2028 e del 2032, la FederCalcio ha espresso la sua preferenza per sollecitare e programmare l'ammodernamento del quadro impiantistico nazionale ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - La Federha presentato allaladiper l'organizzazione deglidel. Con largo anticipo rispetto alla scadenza del 23 marzo, laha comunicato la volontà di concorrere per l'assegnazione del Campionato Europeo, competizione ospitata nel nostro Paese nel 1968 e nel 1980 (oltre alle 4 gare dell'ultima edizione itinerante). Come anticipato nelle scorse settimane dal Presidente Gabriele Gravina, una volta ufficializzata dal massimo organismo calcistico continentale la contemporanea assegnazione delle competizioni del 2028 e del, la Federha espresso la sua preferenza per sollecitare e programmare l'ammodernamento del quadro impiantistico nazionale ...

