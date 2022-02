Cade, si rialza e vince: Arianna Fontana prima oro italiano alle Olimpiadi di Pechino (video) (Di lunedì 7 febbraio 2022) Arianna Fontana nella storia. L’azzurra vince la medaglia d’oro nei 500 metri donne dello short track ai Giochi di Pechino 2022 e conquista la 10a medaglia olimpica. La Fontana si è imposta con il tempo di 42.488 davanti alla’olandese Suzanne Schlting e alla canadese Kim Boutin L’oro di Arianna Fontana è il primo delle Olimpiadi di Pechino La pattinatrice italiana (dopo essere caduta in avvio di gara nella seconda partenza dopo una prima anticipata) ha vinto la finale dei 500m individuali femminili eguagliando, per lo sport italiano, una leggenda come Stefania Belmondo con dieci medaglie ai Giochi Olimpici Invernali. La portabandiera azzurra a Pyeongchang 2018, è diventata in solitudine l’atleta con ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 febbraio 2022)nella storia. L’azzurrala medaglia d’oro nei 500 metri donne dello short track ai Giochi di2022 e conquista la 10a medaglia olimpica. Lasi è imposta con il tempo di 42.488 davanti alla’olandese Suzanne Schlting e alla canadese Kim Boutin L’oro diè il primo dellediLa pattinatrice italiana (dopo essere caduta in avvio di gara nella seconda partenza dopo unaanticipata) ha vinto la finale dei 500m individuali femminili eguagliando, per lo sport, una leggenda come Stefania Belmondo con dieci medaglie ai Giochi Olimpici Invernali. La portabandiera azzurra a Pyeongchang 2018, è diventata in solitudine l’atleta con ...

