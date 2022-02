Burnley vs Manchester United: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Manchester United cercherà di fare tre vittorie di fila in Premier League quando martedì 8 febbraio si recherà a Turf Moor per affrontare il Burnley. I Red Devils sono attualmente quarti in classifica, un punto di distanza dal quinto posto del West Ham United, mentre il Burnley è in difficoltà e siede in fondo a 13 punti, avendo vinto solo una volta in campionato in questo periodo. Il calcio di inizio di Burnley vs Manchester United è previsto alle 21 Anteprima della partita Burnley vs Manchester United: a che punto sono le due squadre? Burnley Burnley perso la possibilità di spostare il fondo della tabella di Premier League sabato, come ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilcercherà di fare tre vittorie di fila in Premier League quando martedì 8 febbraio si recherà a Turf Moor per affrontare il. I Red Devils sono attualmente quarti in classifica, un punto di distanza dal quinto posto del West Ham, mentre ilè in difficoltà e siede in fondo a 13 punti, avendo vinto solo una volta in campionato in questo periodo. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?perso latà di spostare il fondo della tabella di Premier League sabato, come ...

