"Buongiorno Tirreno": la newsletter del direttore per gli abbonati. Tutte le novità nella posta elettronica (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tutte le mattine alle 8 la selezione delle notizie del direttore Luciano Tancredi. Cambia il calendario delle newsletter settimanali. E per i lettori livornesi arriva nella posta elettronica "5 & 5 - cinque notizie in cinque minuti" che si affianca all'altra newsletter territoriale "3P - Parliamo di Pisa e provincia" Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 7 febbraio 2022)le mattine alle 8 la selezione delle notizie delLuciano Tancredi. Cambia il calendario dellesettimanali. E per i lettori livornesi arriva"5 & 5 - cinque notizie in cinque minuti" che si affianca all'altraterritoriale "3P - Parliamo di Pisa e provincia"

Advertising

iltirreno : Buongiorno dal Tirreno. Ecco la prima pagina di oggi in edicola (edizione Pisa) - iltirreno : Buongiorno dal Tirreno e buona domenica. Ecco la prima pagina di oggi in edicola (edizione Prato-Empoli) *** Gli ag… - iltirreno : Buongiorno dal #Tirreno, ecco le previsioni per oggi, domenica 6 febbraio, a cura di Consorzio LaMMA Stato del ciel… - iltirreno : Buongiorno dal Tirreno. Ecco la prima pagina di oggi in edicola (edizione Livorno) *** Gli aggiornamenti:… - iltirreno : Buongiorno dal Tirreno. Ecco la prima pagina di oggi in edicola (edizione Livorno) *** Gli aggiornamenti: -