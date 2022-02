Buongiorno, incredibile scena durante Udinese-Torino: si toglie la maglia per farsi ammonire ma... (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ha dell'incredibile quanto successo a Udine: durante Udinese-Torino di ieri pomeriggio, il difensore granata Alessandro Buongiorno stava per essere sostituito da Juric, ed al momento del cambio... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ha dell'quanto successo a Udine:di ieri pomeriggio, il difensore granata Alessandrostava per essere sostituito da Juric, ed al momento del cambio...

