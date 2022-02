Bullismo, Falco lancia l’allarme: “In Campania ragazzi sotto assedio” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Un adolescente italiano su due dichiara di essere stato vittima di atti di Bullismo e cyberBullismo. Sette adolescenti su dieci dichiarano di non sentirsi sicuri mentre navigano su internet coltivando ‘relazioni digitali’. La Campania, purtroppo, non fa eccezione e presenta diverse criticità con una esplosione di casi di violenza soprattutto tra giovanissimi“. E’ quanto sostiene Domenico Falco, presidente del Comitato regionale per la Comunicazione della Campania, in occasione della Giornata mondiale contro Bullismo e cyberBullismo. “Di fronte a questi dati, divulgati da ‘Terre des hommes’ con la relazione ‘Indifesi 2021’ – ha rimarcato – si impone l’attivazione di tutte le misure possibili a sostegno di un’intera generazione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Un adolescente italiano su due dichiara di essere stato vittima di atti die cyber. Sette adolescenti su dieci dichiarano di non sentirsi sicuri mentre navigano su internet coltivando ‘relazioni digitali’. La, purtroppo, non fa eccezione e presenta diverse criticità con una esplosione di casi di violenza soprattutto tra giovanissimi“. E’ quanto sostiene Domenico, presidente del Comitato regionale per la Comunicazione della, in occasione della Giornata mondiale controe cyber. “Di fronte a questi dati, divulgati da ‘Terre des hommes’ con la relazione ‘Indifesi 2021’ – ha rimarcato – si impone l’attivazione di tutte le misure possibili a sostegno di un’intera generazione ...

